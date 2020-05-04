Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на год из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в следующем году.

Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести чемпионат мира по водным видам спорта, который должен состояться в японской Фукуоке.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

Изначально планировалось провести ЧМ 16 июля - 1 августа 2021 года. Теперь турнир состоится в 2022-м с 13 по 29 мая.

Такое решение было принято в связи с тем, что Международный олимпийский комитет ранее перенес Олимпиаду-2020 в Токио на лето следующего года из-за пандемии коронавируса. Игры будут проходить с 23 июля по 8 августа. Совмещение двух событий в календаре оказалось невозможным.

Место проведения мирового первенства останется прежним.

Стоит отметить, что прошлый чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Кванджу (Южная Корея) в прошлом году, а сборная Украины завоевала семь медалей - одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии допустили полную отмену Олимпиады из-за коронавируса.