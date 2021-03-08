Спортсменки пока остаются в одном из отелей польского Торуня.

Три украинские легкоатлетки после чемпионата Европы в Торуне заразились коронавирусом.

Читайте такжеВ Киеве за сутки на коронавирус заболели почти 300 человек, 18 умерлиОб этом заявил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник, сообщает Sportarena.

По его словам, положительные результаты теста получили участники эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

«Сегодня они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют», - отметил тренер.

«Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, они должны провести там 10 дней», - сказал Тыртышник.

Как известно, чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли «золото», Ирина Геращенко - «серебро».

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Автор: Тамара Отовская