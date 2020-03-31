Стал призером Кубка мира: назван лучший спортсмен Украины по итогам марта

Олег Верняев успешно выступил на мировом первенстве в США.

Гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом Украины по итогам марта 2020 года.

Читайте такжеВерняев завоевал историческую для Украины медаль на ЧМ по спортивной гимнастике (фото)

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.

Тренер спортсмена Геннадий Сартинский стал лучшим наставником месяца.

В начале марта Верняев стал серебряным призером этапа Кубка мира в американском Милуоки. Этот турнир входил в серию соревнований, которые являются отборочными к Олимпиаде в Токио.

Для Олега Верняева это уже 12-я в карьере награда лучшему спортсмену месяца. По данному показателю он сравнялся с фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая ранее единолично имела рекордное количество побед в номинации.

УНИАН также сообщал о том, что Верняев завоевал два золота на престижном турнире в Швейцарии.