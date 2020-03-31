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Стал призером Кубка мира: назван лучший спортсмен Украины по итогам марта

17:10, 31 марта 2020
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Верняев стал лучшим по итогам месяца в 12-й раз / фото: twitter.com/OlympicUA

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Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.

Тренер спортсмена Геннадий Сартинский стал лучшим наставником месяца.

В начале марта Верняев стал серебряным призером этапа Кубка мира в американском Милуоки. Этот турнир входил в серию соревнований, которые являются отборочными к Олимпиаде в Токио.

Для Олега Верняева это уже 12-я в карьере награда лучшему спортсмену месяца. По данному показателю он сравнялся с фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая ранее единолично имела рекордное количество побед в номинации.

УНИАН также сообщал о том, что Верняев завоевал два золота на престижном турнире в Швейцарии.

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