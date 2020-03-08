Украинский гимнаст Верняев стал призером Кубка мира (фото)
17:52, 08 марта 2020Другое
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Олег Верняев завоевал серебряную медаль в США.
Олег Верняев стал вторым в многоборье / фото: Usagimmastics
Украинский гимнаст Олег Верняев стал серебряным призером этапа Кубка мира в американском Милуоки.
Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.
Верняев стал вторым в многоборье. Итоговый результат украинца - 83,064 балла.
В борьбе за золото украинец уступил американскому гимнасту Сэму Микулаку (85,332 балла). Бронзовым призером стал британец Джеймс Холл (82,999 балла).
🥈🏆🇺🇸Поки уся Україна спала, наш гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу FIG з багатоборства, що проходив у США.— НОК України (@OlympicUA) March 8, 2020
Вітаємо!!!💙💛
📷John Cheng /Usagymnastics pic.twitter.com/xsIJlrqulx
У женщин украинка Диана Варинская заняла итоговое десятое место.
Ранее УНИАН сообщал о том, что гимнастка Варинская победила на Кубке мира в Мельбурне.
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