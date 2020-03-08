Украинский гимнаст Верняев стал призером Кубка мира (фото)

Олег Верняев завоевал серебряную медаль в США.

Украинский гимнаст Олег Верняев стал серебряным призером этапа Кубка мира в американском Милуоки.

Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.

Верняев стал вторым в многоборье. Итоговый результат украинца - 83,064 балла.

В борьбе за золото украинец уступил американскому гимнасту Сэму Микулаку (85,332 балла). Бронзовым призером стал британец Джеймс Холл (82,999 балла).

🥈🏆🇺🇸Поки уся Україна спала, наш гімнаст Олег Верняєв здобув срібло Кубку світу FIG з багатоборства, що проходив у США.



Вітаємо!!!💙💛



📷John Cheng /Usagymnastics pic.twitter.com/xsIJlrqulx — НОК України (@OlympicUA) March 8, 2020

У женщин украинка Диана Варинская заняла итоговое десятое место.

Ранее УНИАН сообщал о том, что гимнастка Варинская победила на Кубке мира в Мельбурне.