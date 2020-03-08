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Украинский гимнаст Верняев стал призером Кубка мира (фото)

17:52, 08 марта 2020
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Олег Верняев стал вторым в многоборье / фото: Usagimmastics

Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.

Верняев стал вторым в многоборье. Итоговый результат украинца - 83,064 балла.

В борьбе за золото украинец уступил американскому гимнасту Сэму Микулаку (85,332 балла). Бронзовым призером стал британец Джеймс Холл (82,999 балла). 

У женщин украинка Диана Варинская заняла итоговое десятое место.

Ранее УНИАН сообщал о том, что гимнастка Варинская победила на Кубке мира в Мельбурне.

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