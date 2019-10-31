Украинский гимнаст Верняев завоевал два золота на престижном турнире в Швейцарии

Еще одна украинка также добыла две награды.

Украинские гимнасты Олег Верняев и Диана Варинская успешно выступили на Мемориале Артуро Грандера, который состоялся в Швейцарии.

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26-летний Верняев одержал победу в двух дисциплинах - показал лучший результат в многоборье и упражнениях на брусьях. Это принесло гимнасту две золотые медали.

Варинская завоевала золото в вольных упражнениях и бронзу в многоборье.

Олег Верняев является победителем и серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016, а также многократным призером чемпионатов мира и Европейских игр.

УНИАН ранее сообщал, что Верняев завоевал историческую для Украины медаль на ЧМ по спортивной гимнастике.