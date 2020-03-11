"Возможно все": стало известно, когда будет принято решение по Олимпиаде-2020

Сценарий развития событий будет зависеть от распространения коронавируса.

Окончательное решение о проведении, переносе или отмене Олимпиады-2020 в Токио будет приниматься в мае.

Читайте такжеУгроза украинским олимпийцам – хуже коронавируса

Об этом в комментарии "Р-Спорт" сообщил источник в национальном Олимпийском комитете Греции.

"Сейчас пока рано говорить об этом. Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно все", - отметил источник.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, а в Японии зафиксировано уже более 1200 случаев заболевания.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти 24 июля - 9 августа. При этом в Греции уже приняли решение провести церемонию зажжения олимпийского огня без зрителей.

УНИАН ранее сообщал о том, что Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два.