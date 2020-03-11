Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два из-за коронавируса

Вопрос ее отмены организаторы не рассматривают.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио не будет отменена, но организаторы допускают ее перенос из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси в интервью The Wall Street Journal.

По словам Такахаси, Игры могут быть перенесены на 2021-й или 2022-й год, но их отмена не рассматривается, так как у Международного олимпийского комитета уже проданы трансляции, а срыв сделок приведет к серьезным финансовым трудностям.

"Я не думаю, что возможно отменить Олимпиаду, мы говорим только об отсрочке. У МОК будут большие проблемы, если состоится отмена. С апреля мы начнем серьезно обсуждать вопрос проведения Игр на фоне эпидемии", - отметил Такахаси.

Олимпиада-2020 в Токио намечена на 24 июля - 9 августа. При этом в Греции уже приняли решение провести церемонию зажжения олимпийского огня без зрителей.

УНИАН ранее сообщал о том, что организаторы Токио-2020 опровергли слова представителя МОК о возможной отмене Олимпиады.