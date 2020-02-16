Лидер сборной Украины по биатлону пропустит индивидуальную гонку на ЧМ

У Дмитрия Пидручного есть проблемы со здоровьем.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020, который проходит в Италии.

Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, передает biathlon.com.ua.

Читайте такжеУкраинский биатлонист Пидручный вошел в топ-10 спринта на ЧМ по биатлону

"Пидручный точно пропустит индивидуальную гонку", - сказал Санитра, добавив: "Дима мне нужен для сингл-микста".

Сам Пидручный признался, что во время гонки преследования у него возникли проблемы со спиной:

"На трассе спина болела так сильно, что бороться вообще не мог. Это хроническая проблема. Мы все лето работали над спиной, и вроде проблема пропадает, но на горных этапах опять появляется, вновь чувствую боль".

Мужская индивидуальная гонка на ЧМ-2020 пройдет 19 февраля.

Напомним, в прошлом году Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования. На ЧМ-2020, как сообщал УНИАН, лидер украинской сборной завершил гонку преследования на 30-м месте.