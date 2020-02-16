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Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования

16:58, 16 февраля 2020
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Эмильен Жаклен / REUTERS

Украинец Дмитрий Пидручный, который стартовал в гонке десятым, с пятью штрафными кругами пришел к финишу лишь тридцатым.

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А лучшим среди украинцев стал Артем Прима. По ходу гонки он допустил три промаха и финишировал на 24-й позиции.

Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен, который менее чем на секунду опередил норвежца Йоханнеса Бе.

Результаты гонки

1.  Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0)  31:15,2

2.  Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (1+1+0+0)  +0,4

3.  Александр Логинов (Россия) - (0+0+0+1)  +23,9...

24.  Артем Прима (Украина) - (0+1+1+1)  +2:58,7

30.  Дмитрий Пидручный (Украина) - (2+0+2+1)  +3:22,6

41.  Сергей Семенов (Украина) - (1+1+1+1)  +3:55,4

60.  Антон Дудченко (Украина) - (1+1+0+2)  +6:26,7

Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежских биатлонистов возмутила победа россиянина Александра Логинова в спринте.

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