Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования

Украинские биатлонисты - за пределами топ-20.

В итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, 16 февраля прошла гонка преследования среди мужчин.

Украинец Дмитрий Пидручный, который стартовал в гонке десятым, с пятью штрафными кругами пришел к финишу лишь тридцатым.

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А лучшим среди украинцев стал Артем Прима. По ходу гонки он допустил три промаха и финишировал на 24-й позиции.

Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен, который менее чем на секунду опередил норвежца Йоханнеса Бе.

Результаты гонки

1. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0) 31:15,2

2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (1+1+0+0) +0,4

3. Александр Логинов (Россия) - (0+0+0+1) +23,9...

24. Артем Прима (Украина) - (0+1+1+1) +2:58,7

30. Дмитрий Пидручный (Украина) - (2+0+2+1) +3:22,6

41. Сергей Семенов (Украина) - (1+1+1+1) +3:55,4

60. Антон Дудченко (Украина) - (1+1+0+2) +6:26,7

Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежских биатлонистов возмутила победа россиянина Александра Логинова в спринте.