Опять допинг: у России отобрали золотую медаль и первое место в зачете Олимпиады-2014
Международный союз биатлонистов (IBU) признал виновным в нарушении антидопинговых правил российского биатлониста Евгения Устюгова.
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Об этом сообщил официальный сайт организации.
Все достижения спортсмена в период с 27 августа 2013 года до конца сезона 2013/14 аннулированы.
Международный союз биатлонистов также уточнил, что Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон. Пробы были взяты у спортсмена в 2013-м году.
Оксандролон блокирует рецепторы кортизола, который ускоряет распад мышечной ткани.
Таким образом, Россия лишена золотой медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи, которую завоевала российская команда биатлонистов с Устюговым в составе в эстафете. Также золотые награды потеряли Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.
Победа в эстафете перешла Германии, а сборная Украины поднялась на восьмое место.
Из-за аннулирования этого результата олимпийская сборная России потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014. Теперь лидером стала сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых наград).
Кроме того, в IBU сообщили о дисквалификации российской биатлонистки Светланы Слепцовой, которая также нарушила антидопинговые правила.
Россиянка лишена четырех медалей чемпионата Европы 2017 года, а также трех золотых медалей летнего чемпионата мира, который проходил в том же году.
УНИАН ранее сообщал о том, что известный российский боксер провалил допинг-тест.