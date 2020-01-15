Российский друг Ломаченко и Усика провалил допинг-тест

Чемпион мира использовал запрещенный препарат.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин (14-0, 9 KO) попался на допинге.

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Об этом сообщает ТАСС.

28-летний боксер провалил допинг-тест сразу после титульного поединка 1 декабря, когда одолел соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал пояс. В организме чемпиона были найдены следы препарата Лигандрол.

Лигандрол помогает увеличить мышечную массу и имеет меньше побочных эффектов, чем анаболические стероиды, но при этом находится в списке запрещенных препаратов.

Стоит отметить, что с переходом в профи Беспутин подписал контракт с компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.

Россиянин является другом украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Усик даже поднялся к Беспутину на ринг после чемпионского боя.

Также Беспутин был спарринг-партнером в тренировочном лагере Ломаченко и поддерживал украинца после публикации видео с российским спецназом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский чемпион выразил готовность выступить во Всемирной боксерской суперсерии.