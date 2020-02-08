В память о легенде: звездный баскетболист НБА повторил знаменитый бросок Брайанта (видео)

Леброн Джеймс cовершил эффектный слэм-данк.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче НБА против "Хьюстон Рокетс" повторил знаменитый бросок, который запомнился болельщикам еще в сезоне 2001 года, но в исполнении погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

В одном из эпизодов Джеймс получил мяч, прошел с ним через всю площадку и забил сверху в кольцо с разворотом.

Таким образом звездный игрок НБА почтил память Брайанта, который был его партнером по команде и товарищем.

Видео Джеймс опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту вертолета.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джеймс сделал татуировку в память о Брайанте.