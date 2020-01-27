Крушение вертолета Коби Брайанта: стали известны имена всех погибших

Всего на борту было девять человек.

Стали известны имена всех погибших, которые находились на борту вертолета Коби Брайанта, потерпевшего крушение.

Об этом сообщает издание Heavy.

Вместе с легендарным баскетболистом НБА в Лос-Анджелес летели его 13-летняя дочь Джианна, подруга Пэйтон Честер и ее мать Сара, бейсбольный тренер Джон Альтобелли с женой Кери и дочерью Алиссой, а также Кристина Мозер, которая входила в тренерский штаб Альтобелли. Управлял судном пилот Ара Зобаян.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта.

Фанаты и звезды мирового спорта почтили память баскетболиста.

Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

УНИАН ранее также сообщал о возможной причине крушения вертолета со звездой баскетбола на борту.