Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Украинская сборная не смогла побороться за медали.

В словенской Поклюке, где проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, состоялась смешанная эстафета.

За украинскую сборную в этой гонке выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Украинцы завершили эстафету на десятой позиции.

Тищенко неудачно стартовал в гонке и передал эстафету 19-м, Прима поднял украинскую команду на 14-е место, а Джима и Пидгрушная отыграли еще по две позиции.

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Победу в эстафете одержала сборная Франции, которой удалось выиграть вторую гонку за день.

Результаты гонки

1. Франция (0+8) 1:17:53,3

2. Норвегия (0+4) +40,6

3. Германия (0+5) +1:01,4...

10. Украина (0+9) +3:30,8

УНИАН также сообщал о том, что в одиночной смешанной эстафете сборная Украины вошла в топ-5.