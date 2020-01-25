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Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Поклюке

17:37, 25 января 2020
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Елена Пидгрушная выступала на четвертом этапе / фото: biathlon.com.ua

За украинскую сборную в этой гонке выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Украинцы завершили эстафету на десятой позиции.

Тищенко неудачно стартовал в гонке и передал эстафету 19-м, Прима поднял украинскую команду на 14-е место, а Джима и Пидгрушная отыграли еще по две позиции.

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Победу в эстафете одержала сборная Франции, которой удалось выиграть вторую гонку за день. 

Результаты гонки

1.  Франция (0+8)  1:17:53,3

2.  Норвегия (0+4)  +40,6

3.  Германия (0+5)  +1:01,4...

10.  Украина (0+9)  +3:30,8

УНИАН также сообщал о том, что в одиночной смешанной эстафете сборная Украины вошла в топ-5.

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