Кубок мира по биатлону: Украина вошла в пятерку лучших в одиночной смешанной эстафете

В Поклюке состоялась очередная гонка Кубка мира по биатлону.

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке, 25 января состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Пидручный сумел завершить первый этап в роли лидера, но затем Меркушина заработала штрафной круг, после чего передала эстафету лишь двенадцатой. Далее украинскому дуэту удалось улучшить ситуацию и подняться на пятое место.

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Победу в гонке одержала Франция, за которую выступали Эмильян Жаклен и Анаис Бескон.

Результаты гонки

1. Франция (0+5) 38:33,4

2. Эстония (0+3) +5,9

3. Австрия (0+6) +12,1

4. Канада (0+6) +16,0

5. Украина (1+4) +28,8

Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Поклюке.