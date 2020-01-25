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Кубок мира по биатлону: Украина вошла в пятерку лучших в одиночной смешанной эстафете

15:17, 25 января 2020
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Дмитрий Пидручный / REUTERS

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Пидручный сумел завершить первый этап в роли лидера, но затем Меркушина заработала штрафной круг, после чего передала эстафету лишь двенадцатой. Далее украинскому дуэту удалось улучшить ситуацию и подняться на пятое место.

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Победу в гонке одержала Франция, за которую выступали Эмильян Жаклен и Анаис Бескон.

Результаты гонки

1.  Франция (0+5)  38:33,4

2.  Эстония (0+3)  +5,9

3.  Австрия (0+6)  +12,1

4.  Канада (0+6)  +16,0

5.  Украина (1+4)  +28,8

Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Поклюке.

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