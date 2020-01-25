Кубок мира по биатлону: Украина вошла в пятерку лучших в одиночной смешанной эстафете
15:17, 25 января 2020Другое
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В Поклюке состоялась очередная гонка Кубка мира по биатлону.
Дмитрий Пидручный / REUTERS
В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке, 25 января состоялась одиночная смешанная эстафета.
Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.
Пидручный сумел завершить первый этап в роли лидера, но затем Меркушина заработала штрафной круг, после чего передала эстафету лишь двенадцатой. Далее украинскому дуэту удалось улучшить ситуацию и подняться на пятое место.
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Победу в гонке одержала Франция, за которую выступали Эмильян Жаклен и Анаис Бескон.
Результаты гонки
1. Франция (0+5) 38:33,4
2. Эстония (0+3) +5,9
3. Австрия (0+6) +12,1
4. Канада (0+6) +16,0
5. Украина (1+4) +28,8
Ранее УНИАН также сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Поклюке.
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