Украинец Михайлюк помог своей команде разгромить соперника в матче НБА (видео)

Святослав Михайлюк провел еще один результативный матч в текущем сезоне.

Украинец Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч за "Детройт" в регулярном сезоне НБА.

Украинский баскетболист вышел на площадку в стартовой пятерке "Детройта", провел 29 минут, за которые успел набрать 13 очков. К ним Михайлюк добавил 3 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот. Также украинец допустил три потери.

Матч завершился победой "Детройта" со счетом 127:106.

Видеообзор матча

Еще один представитель Украины в НБА Алексей Лень в матче за "Атланту" набрал 7 очков и сделал 7 подборов. Его команда обыграла "Клипперс" - 102:95.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Михайлюк провел свой лучший матч в НБА.