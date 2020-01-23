Украинец Михайлюк помог своей команде разгромить соперника в матче НБА (видео)
09:48, 23 января 2020Другое
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Святослав Михайлюк провел еще один результативный матч в текущем сезоне.
Святослав Михайлюк / REUTERS
Украинец Святослав Михайлюк провел очередной результативный матч за "Детройт" в регулярном сезоне НБА.
Украинский баскетболист вышел на площадку в стартовой пятерке "Детройта", провел 29 минут, за которые успел набрать 13 очков. К ним Михайлюк добавил 3 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот. Также украинец допустил три потери.
Матч завершился победой "Детройта" со счетом 127:106.
Видеообзор матча
Еще один представитель Украины в НБА Алексей Лень в матче за "Атланту" набрал 7 очков и сделал 7 подборов. Его команда обыграла "Клипперс" - 102:95.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Михайлюк провел свой лучший матч в НБА.
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