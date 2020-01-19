"Самый большой бой в истории": президент UFC назвал следующего соперника Макгрегора

Ирландец должен провести реванш с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Президент UFC Дэйна Уайт ожидает, что следующий поединок ирландский боец Конор Макгрегор проведет против российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

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Уайта цитирует MMA Junkie.

"Макгрегор выглядел невероятно против Серроне. Это его лучшая версия за всю карьеру. Сейчас Конор хочет провести реванш с Хабибом, который станет самым большим событием в истории спорта. Этот поединок должен состояться следующим.

Реванш точно пройдет не в Москве. Мы рассматриваем Лас-Вегас, Даллас и Лондон. Второй бой Конора и Хабиба соберет любой стадион и может побить рекорд продаж трансляций", - отметил президент UFC.

В ночь на 19 января Макгрегор вернулся в октагон впервые с 2018 года и за 40 секунд оформил победу над Дональдом Серроне.

Ирландец встречался с Нурмагомедовым в октябре 2018-го и уступил россиянину в четвертом раунде удушающим приемом. Нурмагомедов свой следующий поединок проведет против Тони Фергюсона 19 апреля.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный боксер бросил вызов сразу двум звездам UFC.