Реванш с Макгрегором и битва с Нурмагомедовым: Мэйвезер бросил вызов сразу двум звездам UFC (фото)

Американский боксер все еще рассматривает возможность дебюта в MMA.

Американский экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) опубликовал в Instagram сразу два анонса со своим участием, намекнув на желание провести бои со звездами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Таким образом боксер отреагировал на победное возвращение Макгрегора, который за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

Стоит отметить, что в 2017-м Мэйвезер вернулся на ринг и провел бой по правилам бокса с Макгрегором. Встреча завершилась досрочной победой боксера в десятом раунде.

В декабре 2018 года Мэйвезер провел выставочный бой против японского кикбоксера и одержал победу.

УНИАН ранее также сообщал о невероятном рекорде Мэйвезера по заработкам на ринге.