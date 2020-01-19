Реванш с Макгрегором и битва с Нурмагомедовым: Мэйвезер бросил вызов сразу двум звездам UFC (фото)
10:33, 19 января 2020Бокс
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Американский боксер все еще рассматривает возможность дебюта в MMA.
Мэйвезер еще ни разу не проигрывал / фото: BoxingScene
Американский экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) опубликовал в Instagram сразу два анонса со своим участием, намекнув на желание провести бои со звездами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Таким образом боксер отреагировал на победное возвращение Макгрегора, который за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.
Стоит отметить, что в 2017-м Мэйвезер вернулся на ринг и провел бой по правилам бокса с Макгрегором. Встреча завершилась досрочной победой боксера в десятом раунде.
В декабре 2018 года Мэйвезер провел выставочный бой против японского кикбоксера и одержал победу.
УНИАН ранее также сообщал о невероятном рекорде Мэйвезера по заработкам на ринге.
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