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Украинский биатлонист завоевал медаль на Кубке IBU

13:12, 18 января 2020
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Руслан Ткаленко стал вторым / фото: biathlon.com.ua

Украинец стал вторым по итогам гонки преследования.

Ткаленко вышел на дистанцию шестым, но сумел подняться на четыре строчки. По ходу гонки украинец допустил один промах на третьем огневом рубеже.

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Победу в гонке одержал норвежец Эндре Стремсхейм.

Результаты гонки

1. Эндре Стремсхейм (Норвегия) - (1+0+0+1)  31:39,9

2. Руслан Ткаленко (Украина) - (0+0+1+0)  +54,3

3. Кирилл Стрельцов (Россия) - (0+0+0+2)  +1:07,0...

27. Виталий Труш (Украина) - (0+0+2+0)  +3:43,2

33. Андрей Доценко (Украина) - (1+1+1+4)  +4:16,2

42. Руслан Бригадир (Украина) - (0+1+0+1)  +5:28,6

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира.

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