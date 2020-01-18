Украинский биатлонист завоевал медаль на Кубке IBU

Руслан Ткаленко стал обладателем серебряной награды.

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко выиграл серебряную медаль в рамках пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрбли.

Украинец стал вторым по итогам гонки преследования.

Ткаленко вышел на дистанцию шестым, но сумел подняться на четыре строчки. По ходу гонки украинец допустил один промах на третьем огневом рубеже.

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Победу в гонке одержал норвежец Эндре Стремсхейм.

Результаты гонки

1. Эндре Стремсхейм (Норвегия) - (1+0+0+1) 31:39,9

2. Руслан Ткаленко (Украина) - (0+0+1+0) +54,3

3. Кирилл Стрельцов (Россия) - (0+0+0+2) +1:07,0...

27. Виталий Труш (Украина) - (0+0+2+0) +3:43,2

33. Андрей Доценко (Украина) - (1+1+1+4) +4:16,2

42. Руслан Бригадир (Украина) - (0+1+0+1) +5:28,6

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира.