Украина вошла в топ-10 женской эстафеты Кубка мира по биатлону

Украинские биатлонистки могли побороться за медали, но подвела стрельба.

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, состоялась женская эстафета.

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Сборную Украины в гонке представляли Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Валентина Семеренко передала эстафету на четвертой позиции, но Пидгрушная не смогла удержать или улучшить этот результат, использовав три дополнительных патрона.

В итоге украинки стали только шестыми.

Победа в гонке досталась Норвегии.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 1:08.46,4 (0+9)

2. Франция - 10,7 (0+8)

3. Швейцария - 20,7 (0+4)

4. Германия - +31,7 (2+4)

5. Швеция - +54,3 (0+11)

6. Украина - +54,8 (0+7)

УНИАН ранее сообщал о том, что украинские биатлонисты завоевали медаль на Кубке IBU.