Украина вошла в топ-10 женской эстафеты Кубка мира по биатлону
17:01, 17 января 2020Другое
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Украинские биатлонистки могли побороться за медали, но подвела стрельба.
Пидгрушная не смогла показать чистую стрельбу / фото: biathlon.com.ua
В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, состоялась женская эстафета.
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Сборную Украины в гонке представляли Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Валентина Семеренко передала эстафету на четвертой позиции, но Пидгрушная не смогла удержать или улучшить этот результат, использовав три дополнительных патрона.
В итоге украинки стали только шестыми.
Победа в гонке досталась Норвегии.
Результаты гонки:
1. Норвегия - 1:08.46,4 (0+9)
2. Франция - 10,7 (0+8)
3. Швейцария - 20,7 (0+4)
4. Германия - +31,7 (2+4)
5. Швеция - +54,3 (0+11)
6. Украина - +54,8 (0+7)
УНИАН ранее сообщал о том, что украинские биатлонисты завоевали медаль на Кубке IBU.
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