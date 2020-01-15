Превзошел россиянина: норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах
11:44, 15 января 2020Другое
127 0
Магнус Карлсен вписал свое имя в историю.
Магнус Карлсен / REUTERS
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оформил рекордную серию без поражений в истории классических шахмат.
Читайте такжеУкраинская шахматистка стала вице-чемпионкой мира в Москве
Норвежец сыграл вничью с нидерландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее и продлил серию без поражений до 111 партий подряд. Это новый мировой рекорд.
Прошлый рекорд принадлежал российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, который в 2005 году оформил беспроигрышную серию из 110 партий.
Стоит отметить, что средний рейтинг оппонентов Тивякова составлял 2476, тогда как показатель у соперников Карлсена - более 2700.
29-летний Магнус Карлсен является также первым в истории шахмат абсолютным чемпионом мира в трех категориях.
УНИАН ранее сообщал о том, что второй гроссмейстер отказался выступать за сборную Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter