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Превзошел россиянина: норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах

11:44, 15 января 2020
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Магнус Карлсен / REUTERS

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Норвежец сыграл вничью с нидерландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее и продлил серию без поражений до 111 партий подряд. Это новый мировой рекорд.

Прошлый рекорд принадлежал российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, который в 2005 году оформил беспроигрышную серию из 110 партий.

Стоит отметить, что средний рейтинг оппонентов Тивякова составлял 2476, тогда как показатель у соперников Карлсена - более 2700.

29-летний Магнус Карлсен является также первым в истории шахмат абсолютным чемпионом мира в трех категориях.

УНИАН ранее сообщал о том, что второй гроссмейстер отказался выступать за сборную Украины.

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