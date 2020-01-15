Превзошел россиянина: норвежский гроссмейстер установил невероятный рекорд в шахматах

Магнус Карлсен вписал свое имя в историю.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оформил рекордную серию без поражений в истории классических шахмат.

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Норвежец сыграл вничью с нидерландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее и продлил серию без поражений до 111 партий подряд. Это новый мировой рекорд.

Прошлый рекорд принадлежал российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, который в 2005 году оформил беспроигрышную серию из 110 партий.

Стоит отметить, что средний рейтинг оппонентов Тивякова составлял 2476, тогда как показатель у соперников Карлсена - более 2700.

29-летний Магнус Карлсен является также первым в истории шахмат абсолютным чемпионом мира в трех категориях.

УНИАН ранее сообщал о том, что второй гроссмейстер отказался выступать за сборную Украины.