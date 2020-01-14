Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки пятого этапа
21:17, 14 января 2020Другое
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Пятый этап сезона состоится в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону / фото: twitter.com/ibu_wc
С 15 по 19 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
В рамках этапа запланировано проведение шести гонок: два спринта, две эстафеты и две гонки преследования.
Расписание пятого этапа
15 января
15.30. Спринт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
16 января
15.30. Спринт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
17 января
15.30. Эстафета, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
18 января
15.15. Эстафета, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
19 января
13.15. Гонка преследования, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
15.30. Гонка преследования, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
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