Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки пятого этапа

Пятый этап сезона состоится в Рупольдинге.

С 15 по 19 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

В рамках этапа запланировано проведение шести гонок: два спринта, две эстафеты и две гонки преследования.

Расписание пятого этапа

15 января

15.30. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

16 января

15.30. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

17 января

15.30. Эстафета, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

18 января

15.15. Эстафета, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

19 января

13.15. Гонка преследования, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

15.30. Гонка преследования, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинцы вошли в топ-25 мужского масс-старта в Оберхофе.