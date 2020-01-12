Кубок мира по биатлону: украинцы вошли в топ-25 мужского масс-старта

Очередная гонка завершилась в Оберхофе.

В немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Читайте такжеУкраина - в топ-10: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Из-за погодных условий никто из участников не показал чистую стрельбу. Пидручный допустил четыре промаха и стал 15-м, а Прима пробежал пять штрафных кругов и занял 24-е место.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, использовав два дополнительных патрона.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) + 41.41,04 (2)

2. Арнд Пайффер (Германия) + 20,1 (3)

3. Симон Дестье (Франция) + 20,3 (3)...

15. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.18,4 (4)...

24. Артем Прима (Украина) + 2.28,7 (5)

УНИАН ранее сообщал о результатах женского масс-старта в Оберхофе.