Кубок мира по биатлону: украинцы вошли в топ-25 мужского масс-старта
16:36, 12 января 2020Другое
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Очередная гонка завершилась в Оберхофе.
Пидручный допустил четыре промаха / фото: biathlon.com.ua
В немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
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Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
Из-за погодных условий никто из участников не показал чистую стрельбу. Пидручный допустил четыре промаха и стал 15-м, а Прима пробежал пять штрафных кругов и занял 24-е место.
Победу одержал француз Мартен Фуркад, использовав два дополнительных патрона.
Результаты гонки:
1. Мартен Фуркад (Франция) + 41.41,04 (2)
2. Арнд Пайффер (Германия) + 20,1 (3)
3. Симон Дестье (Франция) + 20,3 (3)...
15. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.18,4 (4)...
24. Артем Прима (Украина) + 2.28,7 (5)
УНИАН ранее сообщал о результатах женского масс-старта в Оберхофе.
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