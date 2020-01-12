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Кубок мира по биатлону: украинцы вошли в топ-25 мужского масс-старта

16:36, 12 января 2020
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Пидручный допустил четыре промаха / фото: biathlon.com.ua

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Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Из-за погодных условий никто из участников не показал чистую стрельбу. Пидручный допустил четыре промаха и стал 15-м, а Прима пробежал пять штрафных кругов и занял 24-е место.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, использовав два дополнительных патрона.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) + 41.41,04 (2)

2. Арнд Пайффер (Германия) + 20,1 (3)

3. Симон Дестье (Франция) + 20,3 (3)...

15. Дмитрий Пидручный (Украина) + 1.18,4 (4)...

24. Артем Прима (Украина) + 2.28,7 (5)

УНИАН ранее сообщал о результатах женского масс-старта в Оберхофе.

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