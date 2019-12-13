Украинец Пидручный вошел в топ-10 спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Победу праздновал Йоханнес Бе.

В пятницу, 13 ноября, в австрийском Хохфильцене состоялся мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

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Украину представляли пятеро биатлонистов - Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Лучший результат показал Пидручный, который допустил один промах в стрельбе лежа и в итоге занял девятое место.

Чистую стрельбу показал Антон Дудченко, однако ему не хватило скорости, чтобы войти даже в топ-20. Итог - 27-е место. Артем Прима стал 60-м, допустив сразу три промаха.

Победу с одним промахом праздновал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 25:07.8 (1 промах)

2. Симон Дестье (Франция) – +7,8 (1)

3. Александр Логинов (Россия) – +14,6 (0)

...

9. Дмитрий Пидручный (Украина) – +37,6 (1)

...

27. Антон Дудченко ( Украина) – +1.16,1 (0)

...

60. Артем Прима (Украина) – +2.10,6 (3)

...

68. Руслан Ткаленко - 2:15,7 (3)

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76. Артем Тищенко - 2:34,6 (2).

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене.