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Канадский хоккеист одним ударом нокаутировал вратаря (видео)

14:34, 07 декабря 2019
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Джо Торнтон ударил голкипера / фото: скриншот

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной Харрикейнс" и "Сан-Хосе Шаркс" произошла драка между форвардом гостей Джо Торнтоном и вратарем хозяев Петром Мразеком.

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Инцидент на льду произошел во втором периоде. Торнтон пытался протолкнуть шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрыл ее ловушкой, и зацепил голкипера. Вратарь следом отмахнулся клюшкой, что не понравилось Торнтону. 40-летний ветеран ударил соперника кулаком по лицу и отправил в нокаут.

Голкиперу понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя.

По итогам драки Торнтон получил четыре минуты штрафа, а Мразек - две.

Видео было опубликовано на канале Sportsnet в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ.

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Теги: #хоккей#НХЛ