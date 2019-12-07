Канадский хоккеист одним ударом нокаутировал вратаря (видео)

Джо Торнтон ударил голкипера в матче Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной Харрикейнс" и "Сан-Хосе Шаркс" произошла драка между форвардом гостей Джо Торнтоном и вратарем хозяев Петром Мразеком.

Читайте такжеКанадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ (видео)

Инцидент на льду произошел во втором периоде. Торнтон пытался протолкнуть шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрыл ее ловушкой, и зацепил голкипера. Вратарь следом отмахнулся клюшкой, что не понравилось Торнтону. 40-летний ветеран ударил соперника кулаком по лицу и отправил в нокаут.

Голкиперу понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя.

По итогам драки Торнтон получил четыре минуты штрафа, а Мразек - две.

Видео было опубликовано на канале Sportsnet в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ.