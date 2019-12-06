"Возвращение придется отложить": экс-первая ракетка Украины Долгополов перенес операцию (фото)

Украинский теннисист вернется на корт в следующем году.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов перенес операцию на ноге и вынужден отложить свое возвращение на корт.

Об операции украинский теннисист сообщил в соцсетях.

"Многие предположили, что операция, но все же большинство считали, что я буду делать тату. Все прошло успешно, 2 недели костылей, на корт через 4-5 недель. Думаю, возвращение придется отложить, посмотрим на сколько", - написал Долгополов.

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Отметим, что украинский теннисист планировал вернуться на корт на турнире в Дохе, который пройдет в начале января.

Напомним, Долгополов в предыдущий раз выходил на корт на турнирах еще в мае 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в Риме, после чего не мог выступать из-за травм.

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