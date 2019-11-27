Кубок Европы ФИБА: Киев-Баскет выиграл группу, Днепр покинул турнир

Украинские клубы провели матчи шестого тура.

Представители Украины "Киев-Баскет" и "Днепр" провели матчи шестого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" в заключительном туре на выезде обыграл белорусский "Цмоки-Минск". Подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу в овертайме.

Самым результативным игроком встречи у победителей стал Максим Пустозвонов, который набрал 21 очко.

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"Киев-Баскет" благодаря этой победе выиграл группу F, опередив белорусский клуб.

"Цмоки-Минск" - "Киев-Баскет" - 84:92 ОТ (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

"Днепру" для выхода в следующий этап в заключительном туре нужно было побеждать на своей площадке "Левски". Однако днепряне потерпели разгромное поражение с разницей в 22 очка.

Самым результативным в составе украинского клуба стал Станислав Тимофеенко, который набрал 12 очков.

"Днепр" (Украина) - "Левски" (Болгария) - 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в нынешнем сезоне НБА.