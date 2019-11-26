Украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)

Защитник помог своей команде одержать победу.

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА против "Орландо".

Команда украинца одержала победу со счетом 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:28).

Михайлюк провел на паркете 22 минуты, за которые набрал 12 очков, а также совершил два подбора и один перехват. Для Святослава эта игра стала самой результативной в текущем сезоне.

Видеообзор матча

В среднем 22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 4,8 очка, а также делает 1,1 подбора и 1,3 передачи за 16 минут.

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Японии.