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Украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)

10:15, 26 ноября 2019
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Михайлюк провел результативный матч / фото: nba.com

Команда украинца одержала победу со счетом 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:28).

Михайлюк провел на паркете 22 минуты, за которые набрал 12 очков, а также совершил два подбора и один перехват. Для Святослава эта игра стала самой результативной в текущем сезоне.

Видеообзор матча

В среднем 22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 4,8 очка, а также делает 1,1 подбора и 1,3 передачи за 16 минут.

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Японии.

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Теги: #баскетбол#НБА#Святослав Михайлюк