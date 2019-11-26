Украинец Михайлюк провел лучший матч в нынешнем сезоне НБА (видео)
10:15, 26 ноября 2019Другое
31 0
Защитник помог своей команде одержать победу.
Михайлюк провел результативный матч / фото: nba.com
Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в поединке регулярного чемпионата НБА против "Орландо".
Команда украинца одержала победу со счетом 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:28).
Михайлюк провел на паркете 22 минуты, за которые набрал 12 очков, а также совершил два подбора и один перехват. Для Святослава эта игра стала самой результативной в текущем сезоне.
Видеообзор матча
В среднем 22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 4,8 очка, а также делает 1,1 подбора и 1,3 передачи за 16 минут.
УНИАН ранее сообщал о том, что капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Японии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter