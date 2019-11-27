Сборную Украины торжественно проводили на Дефлимпийские игры-2019 (фото, видео)

Украинские дефлимпийцы будут бороться за медали на соревнованиях в Италии.

26 ноября в Киеве прошла торжественная церемония проводов украинских спортсменов с нарушениями слуха на зимние Дефлимпийские игры в Италии.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сборную Украины на Дефлимпийских играх-2019 представит рекордное для нашей страны количество спортсменов - 34.

Украинские спортсмены-дефлимпийцы впервые будут соревноваться в пяти видах, в том числе дебютируют в сноуборде и шахматах.

Дефлимпийские игры пройдут с 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии. На Играх будут разыгрываться комплекты наград в шести видах: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, хоккей и шахматы.

Ранее УНИАН сообщал о том, что украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на ЧМ по плаванию.