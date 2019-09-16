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Украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию (видео)

11:46, 16 сентября 2019
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Соревнования прошли в Лондоне / фото: Sky Sports

Об этом сообщает ТСН.

Всего в соревнованиях, которые проходили в Лондоне приняли участие спортсмены из 60 стран. Украинцы всего завоевали 55 медалей, из которых 17 - золотые. 

Такой результат позволил сборной Украины занять первое место в командном зачете. Кроме того, накануне паралимпиец Богдан Гриненко установил мировой рекорд в заплыве на дистанции 100 метров - 1 минута и 8 секунд.

УНИАН ранее сообщал, что украинские паралимпийцы завоевали 42 медали и выиграли ЧМ по зимним видам спорта.

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Теги: #плавание#паралимпизм