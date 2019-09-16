Украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию (видео)
11:46, 16 сентября 2019Другое
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Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете.
Соревнования прошли в Лондоне / фото: Sky Sports
Паралимпийская сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по плаванию.
Об этом сообщает ТСН.
Всего в соревнованиях, которые проходили в Лондоне приняли участие спортсмены из 60 стран. Украинцы всего завоевали 55 медалей, из которых 17 - золотые.
Такой результат позволил сборной Украины занять первое место в командном зачете. Кроме того, накануне паралимпиец Богдан Гриненко установил мировой рекорд в заплыве на дистанции 100 метров - 1 минута и 8 секунд.
УНИАН ранее сообщал, что украинские паралимпийцы завоевали 42 медали и выиграли ЧМ по зимним видам спорта.
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