Украинские паралимпийцы завоевали 55 медалей на чемпионате мира по плаванию (видео)

Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете.

Паралимпийская сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по плаванию.

Об этом сообщает ТСН.

Всего в соревнованиях, которые проходили в Лондоне приняли участие спортсмены из 60 стран. Украинцы всего завоевали 55 медалей, из которых 17 - золотые.

Такой результат позволил сборной Украины занять первое место в командном зачете. Кроме того, накануне паралимпиец Богдан Гриненко установил мировой рекорд в заплыве на дистанции 100 метров - 1 минута и 8 секунд.

УНИАН ранее сообщал, что украинские паралимпийцы завоевали 42 медали и выиграли ЧМ по зимним видам спорта.