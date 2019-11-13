Украинка Сапсай выиграла чемпионат мира по самбо (фото)
00:35, 13 ноября 2019Другое
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Украинская самбистка победила всех соперниц.
Сапсай победила всех соперниц / фото: sambo.net.ua
Украинка Анастасия Сапсай выиграла чемпионат мира по самбо, который прошел в Чонджу, Южная Корея.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации самбо Украины.
Сапсай выступала в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг, где вышла в финал и в схватке за золото одолела Марию Кондратьеву из Беларуси.
sambo.net.ua
Сборная Украины завершила чемпионат мира с 6 медалями в активе - два золота и четыре бронзы.
Ранее первое место занял украинец Владислав Руднев, а бронзовые награды достались Наталье Смаль, Галине Ковальской, Размику Тонояну и Петру Давыденко.
УНИАН ранее сообщал о том, что финансирование спорта в следующем году возрастет.
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