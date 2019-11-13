Украинка Сапсай выиграла чемпионат мира по самбо (фото)

Украинская самбистка победила всех соперниц.

Украинка Анастасия Сапсай выиграла чемпионат мира по самбо, который прошел в Чонджу, Южная Корея.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации самбо Украины.

Сапсай выступала в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг, где вышла в финал и в схватке за золото одолела Марию Кондратьеву из Беларуси.

Сборная Украины завершила чемпионат мира с 6 медалями в активе - два золота и четыре бронзы.

Ранее первое место занял украинец Владислав Руднев, а бронзовые награды достались Наталье Смаль, Галине Ковальской, Размику Тонояну и Петру Давыденко.

УНИАН ранее сообщал о том, что финансирование спорта в следующем году возрастет.