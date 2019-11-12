Финансирование украинского спорта в следующем году возрастет - Гончарук

В бюджете Украины заложено более четырех миллиардов.

В бюджете Украины на 2020 год заложено 4,1 миллиарда гривен на содержание и развитие спорта.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук также отметил, что этот показатель превышает финансирование в 2019 году на 18 процентов.

При этом финансирование уже раскритиковал в Facebook известный борец греко-римского стиля и депутат от "Слуги Народа" Жан Беленюк:

"Предложения нашего комитета, которые были утверждены бюджетным комитетом, были отложены и не учтены правительством.

А именно: повышение зарплат тренерам ДЮСШ, на что предполагалось выделить 677 млн гривен. Финансирование и создание новых дворцов спорта, а также ремонт существующих. Также не было поддержано выделение денег на постройку и реконструкцию спортивных бассейнов.

Еще правительство не поддержало и постройку современного биатлонного комплекса за 100 млн гривен в Ивано-Франковской области. В бюджете вообще не учтено финансирование спортивной медицины и сети спортивных диспансеров".

УНИАН ранее сообщал о том, что ведущие украинские спортсмены получат финансовую поддержку от НОК для подготовки к зимней Олимпиаде-2022.