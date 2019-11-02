Победить лучшую: определилась соперница Свитолиной по финалу Итогового турнира WTA (видео)

Состоялся второй полуфинальный матч турнира.

На Итоговом турнире WTA в Китае определилась вторая финалистка, которая поспорит за титул с украинкой Элиной Свитолиной.

Во втором полуфинале австралийка Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира, встречалась со вторым номером WTA Каролиной Плишковой, одержав победу по итогам трех сетов - 4:6, 6:2, 6:3.

Австралийка одержала четвертую победу в шести матчах против чешки и вторую в текущем сезоне.

Стоит отметить, что для Свитолиной Барти является очень удобной соперницей. Пять раз встречались девушки на корте и во всех матчах победу праздновала украинка.

Свитолина является действующей чемпионкой турнира и может защитить свой титул. Решающий матч состоится завтра, 3 ноября. Начало - в 13:30.

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина в третий раз подряд стала автором лучшего удара дня.