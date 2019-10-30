Свитолина исполнила фантастический удар на Итоговом турнире WTA (видео)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отметилась невероятным ударом в матче против румынки Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA, который проходит в Китае.
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В шестом гейме второго сета Свитолина завершила затяжной розыгрыш, исполнив красивый резаный удар,
Болельщики в Twitter отметили, что этот удар - в стиле бойфренда Свитолиной Гаэля Монфиса.
Удар Свитолиной уже во второй раз на турнире был признан лучшим ударом игрового дня.
Видео опубликовал официальный аккаунт WTA в Twitter.
Where did that come from, @ElinaSvitolina? 🤯— WTA (@WTA) 30 октября 2019 г.
It's our Shot Of The Day!#WTAFinalspic.twitter.com/276mMTaysP
Как сообщал УНИАН, Свитолина обыграла Халеп и досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.