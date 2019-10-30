Свитолина исполнила фантастический удар на Итоговом турнире WTA (видео)

Первая ракетка Украины вновь стала автором лучшего удара игрового дня

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отметилась невероятным ударом в матче против румынки Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA, который проходит в Китае.

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В шестом гейме второго сета Свитолина завершила затяжной розыгрыш, исполнив красивый резаный удар,

Болельщики в Twitter отметили, что этот удар - в стиле бойфренда Свитолиной Гаэля Монфиса.

Удар Свитолиной уже во второй раз на турнире был признан лучшим ударом игрового дня.

Видео опубликовал официальный аккаунт WTA в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Свитолина обыграла Халеп и досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.