Российский чиновник хочет посадить в тюрьму звезду UFC Макгрегора

Султана Хамзаева обидели слова бойца в адрес дагестанцев.

Член общественной палаты РФ Султан Хамзаев потребовал привлечь ирландского бойца UFC Конора Макгрегора по статье уголовного кодекса РФ за его высказывания в адрес дагестанцев.

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Об этом сообщил портал Sport24.

Макгрегор во время своего визита в Москву обвинил дагестанцев в трусости, после чего толпа людей из Дагестана ждала ирландца возле его отеля.

"Россия - это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм", - заявил Хамзаев.

Стоит отметить, что соперником Макгрегора в октябре прошлого года был дагестанец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец потерпел поражение после болевого приема от оппонента.

УНИАН ранее сообщал о том, что Макгрегор посетил Украину.