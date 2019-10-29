На кону - миллионы: стал известен гонорар Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Украинка уже гарантировала себе внушительную сумму призовых.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработает на Итоговом турнире WTA минимум 690 тысяч долларов.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Украинка уже гарантировала себе эту сумму благодаря победе в первом матче своей группы над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Призовые будут увеличиваться в зависимости от результатов. Общий призовой фонд турнира в Китае составляет 14 миллионов долларов. В случае трех побед в группе, выхода в финал и завоевания титула Свитолина может получить более четырех миллионов долларов.

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA. В "Пурпурной группе", кроме Свитолиной и Плишковой, также выступают Бьянка Андрееску и Симона Халеп.

Во втором туре украинка 30 октября сыграет против Халеп.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Итоговый турнир.