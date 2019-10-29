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На кону - миллионы: стал известен гонорар Свитолиной на Итоговом турнире WTA

20:21, 29 октября 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Об этом сообщает Tribuna.com.

Украинка уже гарантировала себе эту сумму благодаря победе в первом матче своей группы над второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Призовые будут увеличиваться в зависимости от результатов. Общий призовой фонд турнира в Китае составляет 14 миллионов долларов. В случае трех побед в группе, выхода в финал и завоевания титула Свитолина может получить более четырех миллионов долларов.

tribuna.com

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA. В "Пурпурной группе", кроме Свитолиной и Плишковой, также выступают Бьянка Андрееску и Симона Халеп. 

Во втором туре украинка 30 октября сыграет против Халеп.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Итоговый турнир.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Итоговый турнир WTA