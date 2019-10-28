Свитолина обыграла вторую ракетку мира на старте Итогового турнира WTA (видео)

Украинская теннисистка начала защиту своего титула.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае матчем против второй ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии.

В напряженном поединке украинская теннисистка одержала победу в двух сетах.

Матч продлился 1 час 54 минуты и завершился победой Свитолиной со счетом 7:6 (12), 6:4.

Интересно, что украинка обыграла Плишкову в четвертом очном противостоянии кряду.

Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.

В "Пурпурной группе", кроме Свитолиной и Плишковой также выступают Бьянка Андрееску и Симона Халеп. Во втором туре украинка 30 октября сыграет против Халеп.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Итоговый турнир.