Свитолина обыграла вторую ракетку мира на старте Итогового турнира WTA (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае матчем против второй ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии.
В напряженном поединке украинская теннисистка одержала победу в двух сетах.
Матч продлился 1 час 54 минуты и завершился победой Свитолиной со счетом 7:6 (12), 6:4.
Интересно, что украинка обыграла Плишкову в четвертом очном противостоянии кряду.
👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the— WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
Напомним, Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.
В "Пурпурной группе", кроме Свитолиной и Плишковой также выступают Бьянка Андрееску и Симона Халеп. Во втором туре украинка 30 октября сыграет против Халеп.
УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть Итоговый турнир.