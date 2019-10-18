Хоккейный Донбасс стартовал с разгромной победы в Континентальном кубке IIHF

Дончане не оставили шансов "Црвене Звезде".

Хоккейный клуб "Донбасс" стартовал в Континентальном кубке IIHF, разгромив в рамках второго этапа сербскую "Црвену Звезду".

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Поединок прошел в Броварах и завершился победой дончан со счетом 7:0.

Подопечные Сергея Витера оформили преимущество в два гола уже в первом периоде, затем во втором огорчили гостей еще дважды. В третьем периоде сербы пропустили еще три шайбы при полном доминировании украинцев.

Континентальный кубок. Группа С. 1-й тур

"Донбасс" – "Црвена Звезда" – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Таким образом, "Донбасс" лидирует в своей группе. Следующий матч команда проведет 19 октября с румынской "Короной". Для выхода в третий этап "Донбасс" должен занять в своем квартете первое место. В компании с украинцами также ведет борьбу латвийский "Мого".

Континентальный кубок - международный турнир под эгидой IIHF. В нем принимают участие победители национальных чемпионатов своих стран. Обладатель трофея сможет квалифицироваться в главный турнир Европы - Лигу чемпионов.

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