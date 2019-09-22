Формула-1: Феттель принес Феррари третью победу подряд

Победителем Гран-при Сингапура стал Себастьян Феттель.

На трассе "Марина Бэй" состоялся пятнадцатый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Сингапура.

Читайте такжеФормула-1: Феррари удалось одержать вторую победу подряд

Победу в гонке одержал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, а следом к финишу пришел его партнер Шарль Леклер. В топ-3 вошел Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл".

Перед серией пит-стопов лидировал Леклер, но Феттель ушел на замену резины раньше, благодаря чему вышел в лидеры и одержал победу, которая стала третьей подряд для "Феррари".

Феттель набрал уже 194 очка и занимает пятое место в личном зачете. В тройке лидеров - Льюис Хэмилтон (296 очков), Валттери Боттас (231 очко) и Леклер (200 очков).

В Кубке конструкторов продолжает уверенно лидировать "Мерседес" (527 очков), на втором месте - "Феррари" (394 очка), на третьем - "Ред Булл" (289 очков).

Гран-при Сингапура. Топ-10

1. Себастьян Феттель ("Феррари") - 61 круг

2. Шарль Леклер ("Феррари") +2.641

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +3.821

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +4.608

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +6.119

6. Александер Албон ("Ред Булл") +11.663

7. Ландо Норрис ("Макларен") +14.769

8. Пьер Гасли ("Торо Россо") +15.547

9. Нико Хюлькенберг ("Рено") +16.718

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +17.855

УНИАН ранее также сообщал о том, что гонщик Формулы-2 погиб в результате аварии.