Ястремская уверенно разобралась со второй ракеткой мира на турнире в Китае (видео)

Украинка вышла в четвертьфинал турнира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в третьем раунде турнира серии Premier 5 в Ухане (призовой фонд - $2,828,000).

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Ястремская, которая является 27-й ракеткой мира, встречалась со вторым номером рейтинга WTA чешкой Каролиной Плишковой.

Матч длился 1 час и 6 минут и завершился победой второй ракетки Украины в двух сетах - 6:1, 6:4.

Ястремская оформила 3 брейка, не отдав сопернице свою подачу. Также она совершила 6 эйсов при 4 двойных ошибках. Это первая победа Даяны над представительницей топ-3 мирового рейтинга и первый в карьере выход в четвертьфинал на турнире категории Premier 5.

В следующем поединке в Китае украинка встретится с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

УНИАН ранее сообщал, что Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Китае.