Ястремская уверенно разобралась со второй ракеткой мира на турнире в Китае (видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в третьем раунде турнира серии Premier 5 в Ухане (призовой фонд - $2,828,000).
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Ястремская, которая является 27-й ракеткой мира, встречалась со вторым номером рейтинга WTA чешкой Каролиной Плишковой.
Матч длился 1 час и 6 минут и завершился победой второй ракетки Украины в двух сетах - 6:1, 6:4.
Ястремская оформила 3 брейка, не отдав сопернице свою подачу. Также она совершила 6 эйсов при 4 двойных ошибках. Это первая победа Даяны над представительницей топ-3 мирового рейтинга и первый в карьере выход в четвертьфинал на турнире категории Premier 5.
В следующем поединке в Китае украинка встретится с победительницей противостояния Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Китае.