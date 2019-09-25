Cвитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Китае (видео)
09:40, 25 сентября 2019Другое
115 0
Украинка одолела очередную соперницу в Ухане.
Элина Свитолина / REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде турнира серии Premier 5 в Ухане (призовой фонд - $2,828,000).
Свитолина, которая является третьей ракеткой мира, встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 69-ю строчку в рейтинге WTA.
Матч длился 1 час и 18 минут и закончился победой украинки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Свитолина осуществила 5 брейков и отдала 1 подачу сопернице. Также на ее счету 2 эйса и 3 двойных ошибки.
She gets it! ✅@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6-4, 6-2.@wuhanopentennispic.twitter.com/nZkekTbRg7— WTA (@WTA) 25 сентября 2019 г.
В четвертьфинале Уханя, куда Свитолина пробилась во второй раз в карьере, ее ждет победительница противостояния Ван Цян (Китай) - Алисон Риск (США).
УНИАН ранее сообщал, что Свитолина покинула турнир в Гуанчжоу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter