Борец Хоцяновский принес Украине четвертую медаль на чемпионате мира

Украинец стал бронзовым призером соревнований в самой тяжелой весовой категории.

Украинец Александр Хоцяновский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в Казахстане.

В схватке за бронзовую награду в весовой категории 125 кг Хоцяновский победил серба Баджа Хутаба.

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Благодаря выходу в полуфинал ЧМ Хоцяновский квалифицировался на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Эта медаль стала для Украины уже четвертой на чемпионате мира по борьбе. Ранее золото выиграл Жан Беленюк, а серебряные награды завоевали Ирина Коляденко и Алина Бережная. В неофициальном командном зачете Украина занимает пятое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские легкоатлетки завоевали пять медалей на историческом матче США - Европа.