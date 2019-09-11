Украинские легкоатлетки завоевали пять медалей на историческом матче США - Европа (видео)
Украинские легкоатлетки завоевали пять медалей в рамках легкоатлетического матча между сборными США и Европы, который прошел в Минске.
Украинки завоевали две медали в прыжках в высоту. Юлия Левченко выиграла золото, установив персональный рекорд - 2,02 метра. Серебро в этой же дисциплине взяла Ирина Геращенко (1,98 метра).
Видео рекорда Левченко
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Анна Рыжикова стала лучшей в забеге на 400 метров с барьерами. С результатом 55,33 секунды она на 0,14 секунды опередила швейцарку Леу Шпрунгер.
Марина Бех-Романчук стала обладательницей серебряной награды в прыжках в длину (ее результат - 6.73 метра). А Ольга Ляховая финишировала второй в забеге на 800м (2 минуты 04,90 секунды).
Украинки помогли европейской сборной одержать победу. Европа набрала 724,50 очка, а США - 601,50.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Левченко выиграла медаль на финальном этапе Бриллиантовой лиги.