Панда стала талисманом зимней Олимпиады-2022 (фото, видео)

В Китае состоялась официальная презентация маскотов Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Организаторы Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, представили талисман Игр. Им стала панда в костюме изо льда по имени Бин Двэнь Двэнь.

"В костюме изо льда, с сердцем из золота и с любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром", - говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.

Маскотом Паралимпиады-2022 стал ребенок-фонарик Шуэй Рон Рон.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте Олимпиады-2022 в Twitter.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Токио состоялась акция протеста против Олимпиады-2020.