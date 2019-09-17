Панда стала талисманом зимней Олимпиады-2022 (фото, видео)
Организаторы Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, представили талисман Игр. Им стала панда в костюме изо льда по имени Бин Двэнь Двэнь.
"В костюме изо льда, с сердцем из золота и с любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром", - говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.
Маскотом Паралимпиады-2022 стал ребенок-фонарик Шуэй Рон Рон.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
Видео было опубликовано в официальном аккаунте Олимпиады-2022 в Twitter.
Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm— Beijing 2022 (@Beijing2022) 17 сентября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в Токио состоялась акция протеста против Олимпиады-2020.