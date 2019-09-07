цей матеріал доступний українською

Болид подлетел на несколько метров: австралийский гонщик попал в жуткую аварию (видео)

15:23, 07 сентября 2019
Другое
24 0
Алекса Перони спасла система безопасности / фото: alex-peroni.com

На последних кругах болид Перони врезался в ограничитель, расположенный за пределами трассы. Болид взлетел в воздух и сделал три полных оборота, прежде чем вверх колесами упасть за рекламные щиты.

К счастью, Перони остался жив и даже смог самостоятельно покинуть болид. Тем не менее, пилот был доставлен в госпиталь для обследования.

Гонщика спасла система Halo - дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы пилота.

УНИАН ранее также сообщал о том, что французский гонщик погиб в результате аварии в Формуле-2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авария#автогонки