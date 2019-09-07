Болид подлетел на несколько метров: австралийский гонщик попал в жуткую аварию (видео)
15:23, 07 сентября 2019Другое
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Пилот остался жив и даже самостоятельно смог покинуть болид.
Алекса Перони спасла система безопасности / фото: alex-peroni.com
Австралиец Алекс Перони попал в аварию во время гонки этапа Формулы-3.
На последних кругах болид Перони врезался в ограничитель, расположенный за пределами трассы. Болид взлетел в воздух и сделал три полных оборота, прежде чем вверх колесами упасть за рекламные щиты.
К счастью, Перони остался жив и даже смог самостоятельно покинуть болид. Тем не менее, пилот был доставлен в госпиталь для обследования.
Гонщика спасла система Halo - дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы пилота.
That is ridiculous #FIAF3#ItalianGPpic.twitter.com/3JGKodAQCP— Mattzel89 (@Mattzel89) 7 сентября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что французский гонщик погиб в результате аварии в Формуле-2.
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