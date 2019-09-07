Болид подлетел на несколько метров: австралийский гонщик попал в жуткую аварию (видео)

Пилот остался жив и даже самостоятельно смог покинуть болид.

Австралиец Алекс Перони попал в аварию во время гонки этапа Формулы-3.

На последних кругах болид Перони врезался в ограничитель, расположенный за пределами трассы. Болид взлетел в воздух и сделал три полных оборота, прежде чем вверх колесами упасть за рекламные щиты.

К счастью, Перони остался жив и даже смог самостоятельно покинуть болид. Тем не менее, пилот был доставлен в госпиталь для обследования.

Гонщика спасла система Halo - дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы пилота.

УНИАН ранее также сообщал о том, что французский гонщик погиб в результате аварии в Формуле-2.