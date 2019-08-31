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Французский гонщик погиб в результате аварии в Формуле-2 (видео)

21:34, 31 августа 2019
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Антуан Юбер был чемпионом GP3 / фото: motorsport.com

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).

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Трагедия произошла сегодня, 31 августа. Гонка продлилась менее двух кругов. На выезде из поворота произошло массовое столкновение. Первым контроль потерял Джулиано Алези, затем в барьер врезался Антуан Юбер.

В стоящую после удара о барьер машину Юбера на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа. Машину француза разорвало надвое, а автомобиль американца перевернулся.

Гонка была остановлена, а на трассу вышли медики и спасатели. Корреа был доставлен в больницу в Льеже и находится в стабильном состоянии. Через полтора часа после аварии в FIA сообщили, что Юбера спасти не удалось.

22-летний француз был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы "Рено".

УНИАН ранее сообщал, что Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии в Формуле-1

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Теги: #автогонки