Украинка Ястремская повторила личный рекорд в рейтинге WTA

Представлена обновленная версия списка лучших теннисисток мира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская по итогам минувшей недели повторила личный рекорд в обновленном рейтинге WTA.

Обновленная мировая классификация была опубликована на официальном сайте WTA.

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Украинка, которая вышла в третий круг турнира в Торонто, поднялась на 32-ю строчку. Свой рекорд на пять строчек удалось обновить Катарине Завацкой, которая стала 127-м номером списка.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на седьмой позиции. На вершину рейтинга вернулась японка Наоми Осака, которая сместила австралийку Эшли Барти.

Напомним, на крупном турнире в Торонто дальше всех из украинок дошла Свитолина, которой удалось пробиться в четвертьфинал.

Как ранее сообщал УНИАН, украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона.