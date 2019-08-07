Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто (видео)
20:59, 07 августа 2019Другое
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Даяна Ястремская пробилась в третий круг соревнований.
Даяна Ястремская впервые вышла в третий круг на турнире Premier 5 / фото: twitter.com/WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в третий круг на турнире Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 миллиона 830 тысяч долларов.
В матче второго круга Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 39-е место.
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Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах - 7:5, 7:5.
Отметим, что Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг на турнирах серии Premier 5.
В 1/8 финала Ястремская сыграет с американкой Софией Кенин (№29 в рейтинге WTA), которую в этом сезоне уже обыгрывала на Уимблдоне.
Видео было опубликовано на официальном канале WTA в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в матче первого круга турнира в Торонто Ястремская обыграла британку Йоханну Конту.
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