Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто (видео)

Даяна Ястремская пробилась в третий круг соревнований.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в третий круг на турнире Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 миллиона 830 тысяч долларов.

В матче второго круга Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси, которая на данный момент занимает в рейтинге WTA 39-е место.

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Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах - 7:5, 7:5.

Отметим, что Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг на турнирах серии Premier 5.

В 1/8 финала Ястремская сыграет с американкой Софией Кенин (№29 в рейтинге WTA), которую в этом сезоне уже обыгрывала на Уимблдоне.

Видео было опубликовано на официальном канале WTA в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в матче первого круга турнира в Торонто Ястремская обыграла британку Йоханну Конту.