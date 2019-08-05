Украинка Ястремская разгромила звездную теннисистку в Торонто (видео)

Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире WTA.

Украинка Даяна Ястремская, которая является 33-й ракеткой мира, вышла во второй круг хардового турнира WTA Premier 5 в Торонто.

Ее соперницей была британка Йоханна Конта, а поединок завершился разгромной победой Ястремской - 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Ястремская сделала 5 эйсов, 4 брейка и допустила 8 двойных ошибок. При этом Даяна смогла реализовать матч-бол в этом поединке только с пятой попытки.

Во втором круге украинка встретится с победительницей противостояния Виктории Азаренко и Камилы Джорджи.

В основной сетке турнира выступят еще две представительницы Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Ранее УНИАН сообщал, что Свитолина потерпела досадное поражение на турнире в США.