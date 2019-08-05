Украинка Ястремская разгромила звездную теннисистку в Торонто (видео)
20:04, 05 августа 2019Другое
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Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире WTA.
Ястремская оформила победу в двух сетах / фото: btu.org.ua
Украинка Даяна Ястремская, которая является 33-й ракеткой мира, вышла во второй круг хардового турнира WTA Premier 5 в Торонто.
Ее соперницей была британка Йоханна Конта, а поединок завершился разгромной победой Ястремской - 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Ястремская сделала 5 эйсов, 4 брейка и допустила 8 двойных ошибок. При этом Даяна смогла реализовать матч-бол в этом поединке только с пятой попытки.
It's a #RC19 debut to remember!@D_Yastremska takes it 6-3, 6-2 over Konta. pic.twitter.com/S0B2D2gE8V— WTA (@WTA) 5 августа 2019 г.
Во втором круге украинка встретится с победительницей противостояния Виктории Азаренко и Камилы Джорджи.
В основной сетке турнира выступят еще две представительницы Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Ранее УНИАН сообщал, что Свитолина потерпела досадное поражение на турнире в США.
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