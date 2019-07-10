Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал молодежного Уимблдона

Дарья Снигур сделала очередной шаг к титулу.

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала очередную победу и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона.

В третьем круге турнира Большого шлема 17-летняя теннисистка встречалась с представительницей США Робин Монтгомери.

В равной борьбе Снигур уступила первый сет, однако затем очень уверенно взяла две партии и оформила итоговую победу со счетом 6:7 (4), 6:1, 6:2.

В четвертьфинале украинка встретится с сильнейшей в паре Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - Полина Кудерметова (Россия).

Снигур в третий раз за карьеру вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Ранее УНИАН сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в полуфинале Уимблдона.