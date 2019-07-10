Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал молодежного Уимблдона
18:10, 10 июля 2019Другое
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Дарья Снигур сделала очередной шаг к титулу.
Снигур в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ / фото: ftu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала очередную победу и вышла в четвертьфинал юниорского Уимблдона.
В третьем круге турнира Большого шлема 17-летняя теннисистка встречалась с представительницей США Робин Монтгомери.
В равной борьбе Снигур уступила первый сет, однако затем очень уверенно взяла две партии и оформила итоговую победу со счетом 6:7 (4), 6:1, 6:2.
В четвертьфинале украинка встретится с сильнейшей в паре Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - Полина Кудерметова (Россия).
Снигур в третий раз за карьеру вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Ранее УНИАН сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в полуфинале Уимблдона.
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